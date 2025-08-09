Sénégal: Magal de Touba - Maïmouna Dièye appuie le comité d'organisation en vivres et matériels

Touba — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a remis, vendredi, un important lot de vivres, de matériels et une enveloppe financière aux autorités religieuses de Touba, en prélude du grand Magal prévu le 13 août prochain.

Elle a également annoncé un appui financier destiné à cinq mille ménages sinistrés des dernières inondations enregistrées dans la cité religieuse.

"C'est un réel plaisir pour nous d'être aujourd'hui à Touba pour remettre cette dotation au Khalife général à travers le comité d'organisation du Magal. Il s'agit de 300 tonnes de riz, de bassines, de nattes, ainsi qu'une enveloppe financière pour une meilleure organisation de l'événement", a déclaré la ministre au sortir d'une visite auprès de Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des mourides.

Elle a souligné que cet appui illustre l'engagement du gouvernement à accompagner les efforts du comité d'organisation pour une bonne célébration du Magal.

Maïmouna Dièye a par ailleurs apporté une aide aux familles touchées par les dernières pluies, notamment dans les quartiers Nguiranéne et Keur Niang.

Elle a annoncé un programme de riposte en faveur de 5 000 ménages sinistrés, piloté par le Fonds de solidarité nationale. Ce programme prévoit un transfert monétaire d'un montant compris entre 150 000 et 200 000 francs CFA par ménage.

"Nous sommes venus renforcer tout le dispositif organisationnel du Magal afin de permettre aux populations de célébrer dans la paix, la joie et la sérénité", a-t-elle ajouté.

Ces actions, selon une note de presse du ministère de la Famille et des Solidarités, s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de renforcer la solidarité nationale et de soutenir activement l'organisation du Magal, notamment dans les domaines du bien-être familial, de l'hygiène et de la santé communautaire.

Durant le Magal, le ministère, à travers la Direction de la promotion des droits et de la protection des enfants (DPDPE) et le Centre GINDDI, mettra en place un dispositif de prise en charge des enfants égarés, a-t-elle également fait savoir.