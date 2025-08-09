Sénégal: Turkish EximBank prête à financer des projets sénégalais 'sans endettement', selon Abdourahmane Sarr

La Turkish EximBank est prête à accompagner le Sénégal dans le financement de projets structurants sans un endettement de l'Etat, a-t-on appris vendredi du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

"Avec le niveau d'endettement actuel du Sénégal que tout le monde sait, EximBank, est disposé à réaliser des investissements sans que l'Etat ne s'endette", a-t-il dit.

Abdourahmane Sarr s'exprimait dans un entretien accordé à l'APS et à la RTS, la télévision publique sénégalaise, en marge de la visite officielle de cinq jours que le Premier ministre Ousmane Sonko a entamé mercredi en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

La dette publique du Sénégal, estimée à 99,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023 par la Cour des comptes du pays, a été réévaluée à 119 % du PIB pour 2024 dans un rapport de la banque britannique Barclays.

M. Sarr a participé à une réunion de travail entre les dirigeants de la banque de crédit à l'exportation de Turquie et le Premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation gouvernementale, vendredi matin, à Istanbul, la Turkish Eximbank ayant marqué son accord pour s'aligner sur la nouvelle doctrine d'investissement du Sénégal.

"Ce nouveau paradigme, étant donné le niveau de la dette, consiste à dire à Eximbank qu'il y a plusieurs projets rentables, plus avantageux pour les deux parties sans que cela ne soit pas de la dette dans le bilan de l'Etat", a indiqué Abdourahmane Sarr.

Le 1er août dernier, le chef du gouvernement sénégalais avait rappelé cette nouvelle doctrine de financement des projets structurants, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social, censé être financé à 90% par des ressources domestiques, dans un contexte marqué notamment par la suspension des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).

"Nous avons expliqué ce nouveau paradigme aux dirigeants d'Eximbank en leur expliquant que nous pouvons réaliser ensemble des investissements hors bilan de l'Etat en structurant les projets. Ce qu'ils ont bien compris", a encore dit le ministre sénégalais en charge de l'Economie.

"D'ailleurs, ils le font dans d'autres pays pour certains projets, et ils sont disposés à le faire pour le Sénégal", a ajouté Abdourahmane Sarr.