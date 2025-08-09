Sénégal: Thiès - Babacar Diop lance les travaux de curage et d'agrandissement d'un bassin de rétention d'eau pluviale

Thiès — Le maire de Thiès, Babacar Diop, a lancé les travaux de curage et d'agrandissement d'un bassin de rétention d'eau pluviale qui avait été réalisé dans la localité périphérique de Sinthiou Kéba, pour atténuer la vulnérabilité de la ville face aux inondations, a constaté l'APS.

Un bassin de rétention a été aménagé à Sinthiou Kéba, une localité proche de Thiès, mais rattachée à la commune de Fandène, dans le cadre du projet Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE).

Situé à 90 mètres d'altitude, Sinthiou Kéba surplombe la ville de Thiès, dont l'emplacement dans une cuvette, explique sa vulnérabilité face aux inondations, a expliqué Babacar Diop.

Pour l'élu local, "gérer les inondations à Thiès, c'est avoir une maîtrise sur les plateaux qui l'entourent", et d'où proviennent les eaux de ruissellement qui envahissent la ville pendant les pluies.

Avec le projet ABE, des ouvrages ont été réalisés pour retenir l'eau, grâce à des bassins de rétention, réalisés en collaboration avec les populations.

"Nous avons vu les vertus, les ouvertures des premiers travaux du projet ABE", a-t-il relevé.

Babacar Diop a affiché sa satisfaction, en mettant en exergue les avantages des ouvrages de retenue d'eau. Celui de Sinthiou Kéba sera, selon lui, "d'une grande utilité pour les éleveurs, après l'hivernage, au-delà de la lutte contre les inondations". Ce sera un point d'eau où ils pourront abreuver leur bétail, et de ce fait, rester sur place.

"C'est pourquoi, j'avais pris l'engagement de revenir pour renforcer les bassins que nous avions ici, et nous sommes venus lancer ces travaux", a-t-il dit.

Le maire a justifié son intérêt pour ce bassin par la récurrence des inondations qui posent des problèmes chaque année à la ville de Thiès.

Selon lui, un dispositif est en train d'être mis en place avec l'ONAS, pour lutter contre les inondations.