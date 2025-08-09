Sénégal: Sédhiou - La caravane écologique renforce les activités de reboisement à Bogal

Sédhiou — La caravane écologique organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et l'ONG Tree Aid, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, a renforcé les activités de reboisement de 600 caïlcédrats à Bogal (Sédhiou) initiées par le guide religieux Thierno Abdourahmane Barry sur un linéaire de six kilomètres.

"L'arbre est un facteur vital pour la vie humaine. Il faut planter pour préserver et assurer la durabilité de nos ressources naturelles", a déclaré le fervent défenseur de l'environnement et khalife général de Bogal, Thierno Abdourahmane Barry.

Il a rappelé qu'au moment de son installation dans cette localité, seuls "six manguiers ornaient le paysage", relevant qu'entre temps, "chaque concession possède aujourd'hui au moins un arbre, preuve de l'adhésion massive des fidèles à ses recommandations".

Cultivateur et environnementaliste engagé, le marabout a exhorté les Sénégalais à s'impliquer davantage dans les actions de reboisement et à prendre conscience des effets néfastes de la déforestation sur la pluie, l'agriculture, l'élevage et la pêche.

Le colonel major Babacar Dione, directeur des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des sols, a souligné pour sa part que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la caravane écologique du ministère de l'Environnement, qui sillonne les régions du pays pour sensibiliser les communautés, les leaders religieux et les autorités locales aux enjeux de la transition écologique.

Après l'étape de Diembéring, dans la région de Ziguinchor, la caravane écologique s'est rendue à Bogal pour saluer les efforts du Khalife dans le reboisement et renforcer les actions de reboisement.

"La région de Sédhiou, comme le reste de la Casamance, abrite les derniers bastions forestiers du pays. Il est urgent de les protéger contre les feux de brousse et de la coupe illicite de bois, exacerbée par la proximité avec la Gambie", a-t-il recommandé.

Les autorités administratives, les leaders religieux et les populations locales sont appelés à unir leurs forces pour lutter contre les pratiques destructrices de l'environnement.

La tutelle de son côté s'engage à moderniser les services des Eaux et forêts, à renforcer les moyens humains et matériels, et à appliquer rigoureusement le Code forestier adopté en 2018, qui prévoit des sanctions sévères contre les trafiquants de bois.

Le colonel a indiqué que le message est : "planter, entretenir et protéger les arbres, c'est investir dans l'avenir pour les générations futures, pour la résilience climatique, et pour la sauvegarde du patrimoine naturel sénégalais".