Sénégal: Touba Peycouck - 172 kits alimentaires distribués aux familles vulnérables

L'ONG Life, en collaboration avec le GIE Sope Serigne Fallou Mbacké de Guédiawaye (Dakar), a distribué, vendredi, 172 kits alimentaires, pour un coût global de 6,5 millions de FCFA à des familles vulnérables de Touba Peycouck, dans la commune de Fandéne (Thiès, ouest).

Les "172 kits alimentaires complets, sont composés de riz, d'huile, de pâtes de sucre, de lait, de farine enrichie et d'oignons", a renseigné le coordinateur de l'ONG Life au Sénégal, Birahim Mané.

"Nous distribuons un colis complet à chaque famille vulnérable, afin qu'elle puisse [tenir pour] une durée d'un mois au minimum, pour un total de 1.204 bénéficiaires", a-t-il expliqué.

Life est une ONG internationale présente dans 27 pays à travers le monde. Elle intervient dans cinq secteurs, à savoir, l'assainissement, l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, l'éducation, la formation, l'environnement et l'aide d'urgence.

"Nous sommes au village de Touba Peycouck pour une distribution d'aliments, destinée à soutenir les familles, en cette période de soudure", a expliqué M. Mané.

Selon lui, cette activité s'inscrit dans une campagne dénommée "Un euro, un repas".

Relevant le nombre important de personnes vulnérables à travers le pays, la présidente de "Sope Serigne Fallou Mbacké", Penda Sène Gueye a rapporté que pendant le mois de ramadan, les deux ONG ont été dans beaucoup de localités de la région Kédougou (sud-est), dont Fadiga, Salémata, Saraya, Kolia), regorgeant de personnes vulnérables, surtout pendant la période de décrue du fleuve.

Elle a appelé à une pérennisation de cette activité dans beaucoup de zones où "la vulnérabilité progresse".

"Nous lançons un appel aux autres partenaires pendant cette période d'hivernage, où les populations ont besoin d'assistance", a ajouté Mme Sène.