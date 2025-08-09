Gabon: Université des Sciences de la Santé - Barro Chambrier s'assure de l'avancement des travaux

9 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par VPG

Le Vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a effectué une visite de terrain sur le chantier de rénovation et d'extension des bâtiments de l'Université des Sciences de la Santé (USS) d'Owendo, ce vendredi 9 août 2025.

Accompagné des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Dr. Simplice Désiré Mamboula, et de la Planification et de la Prospective, Louise Mvono, l'objectif de cette descente de terrain était de faire le point d'étape et de toucher du doigt les avancées avant la livraison du chantier.

Selon le Directeur général de la Société Générale d'Etudes et de construction, Alexandre Omva, les travaux sont avancés à 67% pour Egab Azur et à 50% pour l'entreprise qui construit le pavillon destiné à loger les étudiants.

Cette visite témoigne de la volonté des autorités de bâtir un établissement plus compétitif et mieux adapté aux besoins du pays, conformément à la vision du Président de la République.

