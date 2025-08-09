Gabon: Mesmim Kombila Kombila - Un homme de proximité, d'expérience et de convictions au service du peuple

C'est un choix fort et cohérent, en phase avec les attentes du terrain et les réalités du cinquième arrondissement de Libreville. Les militants de base du PDG ont décidé de faire confiance à KKM, une figure respectée, humble et profondément engagée dans la vie locale, pour porter ses couleurs lors des élections législatives de septembre au premier siège du 5e arrondissement.

À travers cette investiture, le parti de masse, affirme une volonté claire : valoriser les leaders de proximité, enracinés dans la réalité quotidienne des populations, et capables de traduire les espoirs populaires en décisions politiques concrètes.

Un homme de terrain et de fidélité

Engagé, il y'a près de trente ans en politique, K2M s'est imposé comme une figure incontournable du 5e arrondissement 1 er siége. Il n'est pas un inconnu ni parachuté par les circonstances, mais bien un homme du terrain, connu et reconnu pour son engagement de longue date.

Il a été un acteur central de plusieurs campagnes électorales, notamment aux côtés de feu Guy François Mounguengui Koumba, d'ailleurs il a assuré la responsabilité de la mobilisation du 5 ème arrondissement au sein de la coordination de campagne présidentielle du 12 Avril 2025, pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema.

Aujourd'hui, son investiture est perçue comme une reconnaissance légitime de son engagement, de sa loyauté et de sa constance auprès de la base. C'est une reconnaissance de la base, méritée, portée par une large adhésion populaire.

Une présence constante, bien au-delà des campagnes

Des quartiers Bisségué porte rouge, Beau Séjour, Damas, IAI, Mindoube I, II, III, plein ciel, Nyali, et bien d'autres encore, les populations connaissent Kombila Kombila Mesmim. Elles savent pouvoir compter sur lui, car il ne leur tourne jamais le dos, même en dehors des périodes électorales.

Toujours disponible, toujours à l'écoute, il a répondu présent dans les moments difficiles, apporté aide et réconfort, souvent sans aucune caméra ni promesse électorale. Cette présence sincère et cette solidarité concrète font de lui le candidat naturel du peuple.

Une vision claire, fondée sur l'action et la justice sociale.

Porté par des valeurs d'humilité, de justice et de cohésion sociale, le Secrétaire du 5 ème arrondissement PDG, souhaite mettre à profit sa connaissance du terrain pour proposer des solutions réalistes aux problèmes quotidiens des populations.

Sa candidature repose sur quatre piliers :

La défense des intérêts des quartiers populaires souvent négligés ;

La promotion d'un développement local équitable ;

L'écoute active et permanente des citoyens dans le processus de décision ;

Sortir de l'assistanat pour l'entreprenariat, par la création d'une coopérative agro-pastorale.

Un espoir crédible pour le 5e arrondissement, Avec Kombila Kombila Mesmin, c'est un candidat d'expérience, de proximité et de résultats que Parti Démocratique Gabonais envoie à la rencontre du peuple.

Plus qu'une candidature politique, il s'agit d'un engagement sincère envers les populations du 5e arrondissement, un appel au rassemblement, à la dignité retrouvée et à une représentation authentique à l'Assemblée nationale.