Gabon: Franceville - Le 2e Arrondissement se mobilise pour son développement durable

Le 2e Arrondissement de la Commune de Franceville s'apprête à vivre un événement majeur pour son avenir : un Séminaire Spécial sur le thème « Comment faire de nos arrondissements des leviers économiques et pôles de création d'emplois durables ? », prévu le samedi 16 août 2025 à 14h00, dans la salle de la Mairie du 2e Arrondissement.

Cet événement rassemblera les fils et filles de l'Arrondissement, les notables et sages, les femmes, les jeunes ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux, économiques et communautaires issus des 16 quartiers que compte le 2e Arrondissement.

Objectif : réfléchir collectivement à des solutions concrètes pour un développement durable, inclusif et créateur d'emplois.

1 - Un appel à l'unité et à la vision à long terme.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, Expert des questions de Promotion Emplois-Jeunes Certifié OIT/Nations-Unies, initiateur du projet :

« La période électorale ne doit pas nous faire perdre notre objectif et nous distraire. Nous devons continuer à travailler sur l'arrondissement développé que nous voulons. »

Il rappelle que le développement local dépasse les clivages politiques :

« Au-delà des joutes électorales, que nous appartenions à un bord politique ou pas, que nous soyons de la société civile ou simples citoyens, notre centre d'intérêt doit rester le développement du 2e Arrondissement, dans l'inclusion et la diversité. »

2 - Une invitation ouverte à tous.

Fidèle à son esprit d'ouverture, Emmanuel Obakamba Ombana invite toutes les populations du 2e Arrondissement à participer massivement à ce rendez-vous. Ce Séminaire sera l'occasion de mettre en commun les idées, expériences et propositions en vue de bâtir un Plan d'Action réaliste pour transformer l'Arrondissement en pôle économique local, capable de générer des emplois durables et d'améliorer les conditions de vie des habitants.

3 - Informations pratiques :

Thème : "Comment faire de nos arrondissements des leviers économiques et pôles de création d'emplois durables ?"

Date : Samedi 16 août 2025.

Lieu : Mairie du 2e Arrondissement de Franceville.

Heure : 14h00.