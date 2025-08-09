Togo: Les acteurs de la filière café-cacao en immersion ZLECAf

Le Grand Hôtel du 30 Août à Kpalimé a accueilli, le 7 août, un atelier de formation sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), organisé par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC).

La rencontre a réuni une centaine de participants, dont des acheteurs membres des organisations professionnelles des représentants des unions de producteurs.

Katchali Batchassi, directeur du Commerce extérieur, a rappelé que la ZLECAf, entrée en vigueur en 2019, vise à stimuler le commerce intra-africain par la suppression progressive des droits de douane et barrières non tarifaires, la facilitation des échanges et la libéralisation des services.

Parmi les avantages cités : l'augmentation des échanges, la réduction de la dépendance extérieure, la création d'emplois et l'accès à une offre diversifiée à moindre coût.

Toutefois, les entreprises togolaises restent confrontées à des défis tels que la faible capacité de production, le respect des normes internationales, le coût des intrants et la concurrence accrue.

Des mesures de soutien sont prévues, notamment l'accompagnement à l'export, la prospection de nouveaux marchés africains, et la mise en place de dispositifs de sauvegarde..