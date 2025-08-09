Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire toujours tendue à Bunia - 8 suspects arrêtés

La tension persiste à Bunia (Ituri), où une autre fusillade a éclaté jeudi soir. Les services de sécurité, qui annoncent plusieurs arrestations, sont sur le qui-vive pour traquer les malfrats. Huit présumés miliciens des groupes armés ont été appréhendés et une caisse de munitions, également découverte dans un quartier de Bunia.

Les malfrats ne désarment pas, malgré le renforcement des mesures de sécurité au chef-lieu de l'Ituri. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des hommes armés ont ouvert le feu dans une boutique de recharge téléphonique, au quartier Sukisa.

Le propriétaire s'en est échappé de justesse. Mais plusieurs biens ont été emportés.

Et jeudi matin, dans le quartier Kasegwa, à la périphérie de Bunia, des habitants ont découvert une caisse de munitions abandonnée. Elle a été remise à la police, qui a ouvert une enquête pour retrouver ses propriétaires.

Toujours jeudi, huit suspects ont été arrêtés. Trois d'entre eux seraient des miliciens de la Convention pour la révolution populaire, groupe de Thomas Lubanga. Ils ont été interpellés au quartier Bakongolo.

Les cinq autres, surpris dans un hôtel, seraient liés à la rébellion de l'AFC-M23 M23, soutenue par le Rwanda. Tous ont été remis aux services de renseignements pour enquête.

Au moins dix-huit personnes sont déjà aux arrêts. Parmi elles se trouvent des commerçants et cinq militaires, dont des officiers des FARDC.

Les actes de banditisme armé sont signalés presque chaque jour dans les quartiers de Bunia. Les patrouilles ont été renforcées, avec le soutien des forces de la MONUSCO, qui participent aussi aux patrouilles de combats.