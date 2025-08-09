Congo-Kinshasa: La MONUSCO intensifie ses opérations à Komanda

9 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis une semaine les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié leurs opérations autour de Komanda, une localité du territoire d'Irumu située à environ 74 km au sud-ouest de Bunia (Ituri). C'est ce qu'a annoncé vendredi 8 août le major Ahmed Bouhia, officier de l'information publique de la Force de la MONUSCO.

« La MONUSCO intensifie sa présence autour de Komanda, dans le territoire d'Irumu afin de renforcer la protection des civils et d'appuyer les forces de sécurité locales, notamment en les aidant à mieux répondre aux menaces dans la région", a indiqué le major Ahmed Bouhia.

A cet effet, les casques bleus multiplient les patrouilles, de jour comme de nuit, en coordination étroite avec les autorités locales, la Police nationale congolaise et les FARDC.

Selon l'officier onusien, ces opérations ciblent les zones sensibles, les sites de déplacés, les grands axes routiers et les lieux fréquentés par les populations et les humanitaires.

L'objectif visé consiste à rassurer les communautés, prévenir les violences et dissuader les groupes armés de toute attaque.

"La MONUSCO réaffirme son engagement à rester aux côtés des populations et des autorités locales pour améliorer durablement la sécurité dans la région », a assuré le major Ahmed Bouhia.

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, les rebelles des ADF avaient mené une attaque à Komanda, tuant une quarantaine de civils.

