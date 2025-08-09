Congo-Kinshasa: La police présente 22 présumés criminels au maire de Beni

Vingt-deux présumés bandits armés ont été présentés vendredi 7 août au maire de Beni (Nord-Kivu) par la Police nationale congolaise (PNC).

Parmi les personnes arrêtées figurent des policiers, a précisé le commandant urbain de la PNC, le commissaire supérieur principal Jean-Sébastien Kahuma:

"Onze appartiennent au groupe des quarante voleurs opérant dans la ville de Goma, dix sont des bandits armés auteurs d'incursions nocturnes dans les habitations de la population des quartiers de Beni, et deux sont des éléments de la police du Groupe mobile d'intervention, complices de ces présumés criminels".

Selon lui, ces bandits "sont en connivence avec quelques politiciens pour essayer de créer des troubles pour rien".

Le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo Tekodale, a félicité la police pour le travail abattu par la police. Il a promis d'identifier tous les motards opérant dans la ville. " Parce que j'ai constaté qu'il y a de grands bandits venus de partout pour envahir la ville de Beni", a expliqué le maire.

C'est pourquoi il a encouragé la population locale à dénoncer auprès des services compétents toute présence de malfaiteur se cachant dans la communauté :

"La population doit nous accompagner, car toutes ces personnes vivent dans la cité. Nous demandons à la population de nous informer et de nous alerter à temps, afin de permettre aux services de sécurité de prendre des dispositions pour mettre ces bandits hors d'état de nuire ».