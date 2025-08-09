Sénégal: FDCUIC - Lancement de la campagne de subventions 2025

Ce vendredi 08 août 2025, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a débuté la remise des premières subventions du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) pour l'année 2025.

Estimées à 102 millions de francs CFA, elles sont destinées aux porteurs de projets des régions de Dakar et de Thiès dans les secteurs de la formation, la production, la diffusion, les échanges et la mobilité. Le montant global, quant à lui, s'élève à 520 millions de francs CFA. Après appel à projets pour l'année 2025, 200 programmes ont été sélectionnés pour en bénéficier.

Khady Diène Gaye en a profité pour rappeler que le FDCUIC visait à « soutenir les acteurs des cultures urbaines, favoriser leur structuration et leur évolution vers de véritables entreprises culturelles ». La ministre a précisé, par ailleurs, que la structure veillera à ce que les subventions puissent être équitablement réparties à l'échelle nationale.

À noter que 708 dossiers ont été enregistrés, dont 420 jugés éligibles. 200 ont été sélectionnés par le FDCUIC.