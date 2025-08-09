Sénégal: Le pays n'a plus de bateau de recherche depuis 10 ans

Ibrahima Mar, coordonnateur du Réseau national des Comités locaux de la Pêche artisanale (Clpa), a soulevé le manque d'équipements scientifiques pour évaluer les stocks halieutiques. C'était lors de la clôture du Dialogue politique sur la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest.

« Très peu de pays de la sous-région disposent de bateaux de recherche. Le Sénégal, par exemple, n'a plus de navire opérationnel depuis une décennie. Lorsque la Côte d'Ivoire a voulu mener une campagne de recherche, elle s'est tournée vers le Sénégal, en vain. Elle a dû affréter un bateau marocain à raison de 90 millions de FCfa par mois pendant trois mois », a révélé M. Mar.