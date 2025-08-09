Sénégal: Le pays n'a plus de bateau de recherche depuis 10 ans

9 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par B. G. Diop

Ibrahima Mar, coordonnateur du Réseau national des Comités locaux de la Pêche artisanale (Clpa), a soulevé le manque d'équipements scientifiques pour évaluer les stocks halieutiques. C'était lors de la clôture du Dialogue politique sur la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest.

« Très peu de pays de la sous-région disposent de bateaux de recherche. Le Sénégal, par exemple, n'a plus de navire opérationnel depuis une décennie. Lorsque la Côte d'Ivoire a voulu mener une campagne de recherche, elle s'est tournée vers le Sénégal, en vain. Elle a dû affréter un bateau marocain à raison de 90 millions de FCfa par mois pendant trois mois », a révélé M. Mar.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.