Sénégal: « Wee4 Lingeer » se dote d'un comité pour accélérer l'appui aux Pme

L'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes entreprises (Adepme) a installé, hier, vendredi 8 août, le Comité de pilotage du programme « Wee4 Lingeer ». Portée par le ministère de la Famille et des Solidarités, cette initiative entend fédérer toutes les actions d'accompagnement des femmes entrepreneures, créer un incubateur national, etc.

Une nouvelle dynamique est lancée pour les femmes entrepreneures au Sénégal. Hier, vendredi 8 août 2025, l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes entreprises (Adepme) a procédé à la mise en place du Comité de pilotage de « Wee4 Lingeer », un programme conçu pour offrir un appui structuré et durable aux Pme dirigées par des femmes.

Soutenue par le ministère de la Famille et des Solidarités, cette initiative veut non seulement renforcer l'accès des entrepreneures au financement, aux marchés, aux infrastructures et aux technologies, mais aussi inscrire leur contribution dans la stratégie de transformation économique du pays.

La rencontre a rassemblé un large panel d'acteurs publics et privés ainsi que des partenaires techniques et financiers (Banque mondiale, Giz, Onu Femmes, Enabel), décidés à poser les bases d'une collaboration inclusive. Pour Nancy Ndour, directrice de l'Autonomisation des Femmes et représentante du ministre de la Famille et des Solidarités, « Wee4 Lingeer » s'inscrit pleinement dans la « Vision Sénégal 2050 » qui repose sur une économie compétitive, un capital humain de qualité et l'équité sociale.

Au-delà du symbole, a-t-elle expliqué, l'enjeu est de lever les barrières structurelles qui freinent les entrepreneures, entre autres, les difficultés d'accès au crédit, la faible visibilité sur les marchés et le manque d'accompagnement adapté.

Capitaliser sur l'existant

À cet égard, le Comité de pilotage aura pour mission de co-construire un document de référence, d'aligner le programme sur les politiques nationales et les meilleures pratiques internationales et de mobiliser durablement tous les acteurs concernés. « Nous avons l'opportunité et la responsabilité d'inscrire cette démarche dans une trajectoire d'impact durable », a souligné Nancy Ndour, réaffirmant l'engagement du ministère de tutelle à soutenir le projet jusqu'à son aboutissement.

Marie Rose Faye, directrice générale de l'Adepme, a rappelé que l'enjeu n'est pas de créer un programme supplémentaire, mais de capitaliser sur l'existant. « Il y a beaucoup d'initiatives, publiques comme privées, qui accompagnent les femmes entrepreneures. Ce que nous voulons, c'est une synergie d'action, parler d'une seule voix et mettre en place un parcours intégré d'accompagnement », a-t-elle déclaré.

En effet, le coeur du dispositif sera un incubateur national pour les femmes entrepreneures pensé pour offrir un suivi personnalisé et structuré, adapté aux besoins spécifiques des entreprises dirigées par des femmes. « Une entreprise à direction féminine est différente. Elle a besoin d'un cadre propice, de proximité et parfois même qu'on lui prenne la main pour qu'elle devienne une championne de l'économie sénégalaise », a insisté Mme Faye.

Si plus de 60 % des entreprises féminines sont, aujourd'hui, concentrées à Dakar, « Wee4 Lingeer » entend rompre avec cette concentration en adoptant une stratégie de décentralisation à deux niveaux. D'abord, sur les huit pôles territoriaux, puis dans les 46 départements du pays. Pour cela, le programme s'appuiera sur les structures existantes, telles que les services d'appui au développement, les Chambres de Commerce et des Métiers ainsi que les collectivités territoriales.

L'ambition affichée est d'accompagner entre 10.000 et 100.000 femmes à travers cet incubateur national en leur facilitant l'accès aux financements, à la commande publique, aux marchés et à une information claire sur l'ensemble des initiatives existantes.