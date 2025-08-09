Sénégal: Discussions avec la Turk EximBank pour le financement de la « Vision Sénégal 2050 »

Après les honneurs reçus à Ankara, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, était hier à Istanbul, capitale économique de la Türkiye. Au menu du troisième jour de sa visite officielle, une discussion avec la Turk EximBank pour le financement de la « Vision Sénégal 2050 » et la prière du vendredi en compagnie du président turc.

Le Premier ministre poursuit sa visite officielle en République de Türkiye. Au troisième jour de son voyage, Ousmane Sonko s'est rendu à Istanbul, capitale économique du pays. Arrivé au coeur de cette grande ville à cheval entre l'Europe et l'Asie séparés, ici, par le détroit du Bosphore, le chef du gouvernement a d'abord visité la Turk EximBank, principal établissement public d'investissement de Türkiye.

Sur place, une séance de travail a eu lieu entre la partie sénégalaise et les autorités turques. Lors de cette rencontre, les échanges ont tourné autour du financement des projets structurants de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Ce plan ambitieux, porté par les nouvelles autorités, vise à transformer durablement l'économie du pays à travers des infrastructures modernes, une industrialisation accrue et une souveraineté alimentaire et énergétique renforcée.

Les échanges entre les deux délégations ont également porté sur des modalités de soutien financier et technique que la Türkiye pourrait apporter au Sénégal. En marge de ses activités officielles, Ousmane Sonko a participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Çamlica, un des plus majestueux lieux de culte d'Istanbul. Le chef du gouvernement a effectué la prière en compagnie du président turc Recep Tayyip Erdoğan, témoignant ainsi du renforcement des liens diplomatiques et personnels entre les deux dirigeants.

Cette prière commune, au-delà de sa dimension spirituelle, symbolise également l'harmonie entre les deux pays, unis par des valeurs communes et une volonté partagée d'approfondir leur coopération bilatérale. C'est sur invitation du président Erdoğan que le Premier ministre sénégalais effectue une visite officielle en Türkiye du 6 au 10 août 2025. Jeudi dernier, lors d'une séance de travail à Ankara, la capitale turque, les deux dirigeants ont exprimé une volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Türkiye. Aujourd'hui, samedi 9 août, Ousmane Sonko doit rencontrer la communauté sénégalaise vivant sur place.