Sénégal: L'État débloque 13 milliards de FCfa pour la région de Sédhiou

Plusieurs villages vont bientôt sortir de l'obscurité grâce au Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Padereau), présenté, hier, vendredi, et mis en oeuvre par la Senelec. Un ouf de soulagement pour de nombreuses communes de Sédhiou, pour lesquelles 13 milliards de FCfa seront mobilisés.

SÉDHIOU - Le Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Padereau) a été présenté, hier, vendredi, aux autorités administratives et territoriales de la région de Sédhiou. Financé à hauteur de 58 milliards de FCfa, par l'État du Sénégal, et ses partenaires, dont l'Union européenne et l'Agence française de développement (Afd), ce programme ambitieux permettra de fournir à 200.000 Sénégalais de l'électricité à moindre coût, dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Matam.

« Pour ce qui concerne la région de Sédhiou, l'investissement tourne autour de 13 milliards de FCfa. Cette intervention permettra d'apporter de l'électricité à 607.000 ménages », a déclaré Ngor Séne, coordonnateur du programme Padereau à la Senelec. Selon lui, depuis le début de l'exécution du programme, les 190 villages ciblés, dans la région de Sédhiou, ont été sillonnés par une équipe consistante déployée par la Senelec pour la mise en oeuvre du projet. « Des techniciens, des prestataires sont engagés dans différents domaines, pour apporter des réponses aux différentes préoccupations », a-t-il confié.

S'exprimant au nom des maires de la région de Sédhiou, Ousmane Badji, l'édile de Sansamba (département de Sédhiou) a salué cette initiative de l'État et de ses partenaires. « C'est une réponse à la demande permanente d'accès aux services sociaux de base formulée par la population ». L'élu a parallèlement attiré l'attention des autorités sur le cas des villages laissés de côté, au moment où d'autres figurent deux fois sur la liste des localités bénéficiaires.

Dans la région de Sédhiou, de nombreuses communes peinent à honorer le paiement des factures d'électricité des infrastructures publiques. M. Badji a insisté sur le coût élevé du courant en milieu rural. Il a invité la Senelec à prendre des mesures par rapport à la distribution et à la commercialisation, car « l'éclairage public participe à la prise en charge de la gouvernance de la sécurité publique qui est une affaire de tous », a-t-il déclaré.

De son côté, le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de Sédhiou, Ba Ousmane Danfakha, estime que ce projet très important « permet de fournir de l'électricité aux ménages, aux centres de soins, aux établissements et aux petites et moyennes entreprises ». Toutefois, il a recommandé à tous les acteurs autour de ce programme de participer activement à cette réalisation, tout en respectant des mesures de sécurité, et la prise en charge des impacts environnementaux et sociaux.