Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et les membres du Conseil central du Parti de la prospérité ont examiné le projet de berges d'Addis-Abeba

9 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Hier après-midi, à l'issue des réunions du Conseil central du Parti de la prospérité, le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné collectivement l'avancement du projet de berges d'Addis-Abeba.

Des berges saines et bien entretenues dans les villes protègent non seulement les écosystèmes et la qualité de l'eau, mais créent également des espaces publics dynamiques qui améliorent le bien-être des communautés et renforcent la résilience urbaine, a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

« Cet après-midi, à l'issue des réunions du Conseil central du Parti de la prospérité, nous avons examiné collectivement l'avancement du projet de berges d'Addis-Abeba. L'initiative, dans sa phase actuelle, s'étend sur 21,5 km et traverse cinq quartiers », a souligné le Premier ministre.

Il a ajouté que le projet comprend des passerelles, des pistes cyclables, des places publiques, des parkings, des aires de jeux pour enfants, des commerces et des amphithéâtres.

L'objectif de ce grand projet municipal est de mettre fin à la pollution du fleuve, de réduire la vulnérabilité de la ville aux inondations, de développer les infrastructures publiques, d'augmenter les espaces verts et de créer des emplois, a précisé le Premier ministre.

« Une fois terminé, ce projet permettra non seulement de protéger notre environnement, mais aussi de doter Addis-Abeba de rives dynamiques et résilientes qui dynamiseront l'économie et la qualité de vie de la ville », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.