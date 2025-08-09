Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et les membres du Conseil central du Parti de la prospérité ont examiné le projet de berges d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — Hier après-midi, à l'issue des réunions du Conseil central du Parti de la prospérité, le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné collectivement l'avancement du projet de berges d'Addis-Abeba.

Des berges saines et bien entretenues dans les villes protègent non seulement les écosystèmes et la qualité de l'eau, mais créent également des espaces publics dynamiques qui améliorent le bien-être des communautés et renforcent la résilience urbaine, a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

« Cet après-midi, à l'issue des réunions du Conseil central du Parti de la prospérité, nous avons examiné collectivement l'avancement du projet de berges d'Addis-Abeba. L'initiative, dans sa phase actuelle, s'étend sur 21,5 km et traverse cinq quartiers », a souligné le Premier ministre.

Il a ajouté que le projet comprend des passerelles, des pistes cyclables, des places publiques, des parkings, des aires de jeux pour enfants, des commerces et des amphithéâtres.

L'objectif de ce grand projet municipal est de mettre fin à la pollution du fleuve, de réduire la vulnérabilité de la ville aux inondations, de développer les infrastructures publiques, d'augmenter les espaces verts et de créer des emplois, a précisé le Premier ministre.

« Une fois terminé, ce projet permettra non seulement de protéger notre environnement, mais aussi de doter Addis-Abeba de rives dynamiques et résilientes qui dynamiseront l'économie et la qualité de vie de la ville », a-t-il déclaré.