Ile Maurice: Le Dhol-Tasha de Pune fera vibrer le pays

Maurice s'apprête à vivre un moment historique : pour la première fois, l'île accueillera le Global Ganesh Festival du 22 au 31 août, porté par le Bajrang Yuva Dhol Pathak. Cet événement réunira 12 artistes de Yuva Vadya Pathak (Pune, Inde), ville emblématique du Dhol-Tasha, art traditionnel de percussion.

Les troupes se produiront dans plusieurs localités - Gokhoola, Bambous-Virieux, Triolet, Henrietta, Flic-en-Flac et Rose-Belle - avant le point culminant à L'Escalier. La Sathapna (début des prières) aura lieu le 26 août au soir et le Visarjan le 28 août, jour de Ganesh Chaturthi, se terminera par une grande procession jusqu'à la plage publique de Le Bouchon.

Le représentant de Bajrang, Rambaruth Prithvirajsingh, explique : «Le Dhol-Tasha n'est pas seulement de la musique, c'est une offrande sonore à Bappa, pleine de joie, de discipline et d'unité. Nous voulons que les Mauriciens ressentent la même ferveur que nous à Pune.»

Le Dhol-Tasha est ancré dans l'histoire du Maharashtra, popularisé à la fin du XIXe siècle par Lokmanya Bal Gangadhar Tilak pour unir les communautés à travers Ganeshotsav. Aujourd'hui, les processions de Pune sont reconnues pour leur synchronisation et leur énergie contagieuse.

La venue de la troupe indienne a déjà été saluée par les médias de Pune. Anish Padekar, chef de Yuva Vadya Pathak et Vaibhav Wagh, coordinateur du festival, voient dans cette collaboration un symbole fort d'unité culturelle entre l'Inde et Maurice.

Cette transmission touche aussi les jeunes générations : Ansh Maulloo, 12 ans, élève en Grade 8 à L'Escalier et plus jeune membre de Bajrang, joue du Dhol avec passion et engagement depuis son enfance.

Soutenu par le Rashtra Pratham Trust (Inde), ce festival promet un spectacle haut en couleurs et en dévotion, marquant une nouvelle page du patrimoine culturel indo-mauricien.