Ile Maurice: Eric Laviolette dévoile «Filozen»

9 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La baie de Tamarin, avec ses flots apaisants et ses lumières changeantes... Voilà la muse qui inspire Eric Laviolette. L'artiste-peintre y puise l'inspiration pour sa troisième exposition en solo, «Filozen», inaugurée vendredi à la salle d'Art, à la Pointe de Tamarin, devant un public d'amateurs d'art et d'amis fidèles.

«Filozen» est aussi le nom de l'un de ses tableaux favoris. «Je travaille beaucoup avec du fil recyclé, et je me laisse porter par l'eau de la baie... Le zen est dans les gestes, dans les couleurs qui détendent», confie l'artiste.

Les quinze toiles exposées déclinent des nuances marines dans lesquelles évoluent des créatures de toutes les couleurs. Un univers à découvrir jusqu'au 24 août, tous les jours de 9 h 30 à 16 h 30.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.