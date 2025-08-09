Ile Maurice: Eric Laviolette dévoile «Filozen»

La baie de Tamarin, avec ses flots apaisants et ses lumières changeantes... Voilà la muse qui inspire Eric Laviolette. L'artiste-peintre y puise l'inspiration pour sa troisième exposition en solo, «Filozen», inaugurée vendredi à la salle d'Art, à la Pointe de Tamarin, devant un public d'amateurs d'art et d'amis fidèles.

«Filozen» est aussi le nom de l'un de ses tableaux favoris. «Je travaille beaucoup avec du fil recyclé, et je me laisse porter par l'eau de la baie... Le zen est dans les gestes, dans les couleurs qui détendent», confie l'artiste.

Les quinze toiles exposées déclinent des nuances marines dans lesquelles évoluent des créatures de toutes les couleurs. Un univers à découvrir jusqu'au 24 août, tous les jours de 9 h 30 à 16 h 30.