Ile Maurice: Les familles de Saumou et Charlot réclament justice

9 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Cinq jours après les tragiques événements de Riche-Mare/GRSE, les familles de Sébastien Saumou et Cédric Charlot sortent du silence. Les deux amis sont décédés samedi dans des circonstances encore floues, à quelques heures d'intervalle. Dans le cadre de l'affaire du vol de piments, leurs proches réclament des réponses claires et pointent de graves irrégularités dans la gestion du dossier.

Rencontrées à leur domicile à Camp-de-Masque, les familles font état d'un profond malaise et dénoncent le manque de transparence autour des autopsies pratiquées.

Du côté de la famille Saumou, le doute est tout aussi présent. Sa mère s'interroge : «Comment mon fils peut-il avoir une incision au pied ? Et qui a pu lui sectionner une artère ?» Ces questions restent sans réponse pour l'instant. Pour elle, les blessures constatées sont incompatibles avec la version d'un lynchage sur un champ de piments.

Aujourd'hui, les deux familles unissent leur voix pour dénoncer un manque criant de transparence et réclament une enquête indépendante. Elles demandent que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est réellement passé samedi à GRSE.

«Nous avons perdu nos fils dans des circonstances inacceptables. Nous ne resterons pas silencieux», conclut la mère de Cédric Charlot.

Nous avons contacté le Police Press Office afin d'obtenir davantage de précisions concernant l'autopsie pratiquée sur Cédric Charlot. Le chargé de communication a indiqué que le médecin légiste ne donnerait pas d'entretien à ce sujet, tout en précisant que l'examen avait été réalisé conformément aux protocoles en vigueur.

