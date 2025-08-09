Ile Maurice: Le sergent Yusuf Ali Hossen arrêté pour blanchiment présumé de Rs 83,1 millions

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les dérives entourant le mécanisme de Reward Money de la police continue révéler de nouvelles têtes. Ce vendredi 8 août, c'est Yusuf Ali Hamud Hossen, sergent de police et membre de la défunte Special Striking Team (SST), désormais affecté à Metro North, qui a été arrêté. Il a été traduit le jour même devant la cour de district de Port-Louis Sud, où deux accusations provisoires de blanchiment d'argent ont été retenues contre lui.

La première accusation a été formulée sous l'article 3(1)(b) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), en lien avec l'obtention présumée d'une somme de Rs 65 890 000 entre le 25 août 2022 et le 5 février 2024. La seconde, sous l'article 36(1)(b) de la Financial Crimes Commission Act, porte sur la réception alléguée de Rs 17 301 000 entre le 5 avril et le 2 septembre 2024 sur son compte bancaire personnel.

Ces montants, totalisant Rs 83 191 000, proviendraient selon les enquêteurs de virements effectués avec l'autorisation de l'excommissaire de police Anil Kumar Dip, à partir des fonds alloués aux opérations de la défunte PHQ Special Striking Team.

Le sergent Hossen, représenté par Me Roshan Santokee, a été placé en détention policière jusqu'au 15 août. La FCC tente désormais de retracer la destination exacte de ces fonds, officiellement débloqués pour des opérations spécifiques de la SST, mais dont l'utilisation réelle demeure floue. Cette arrestation marque un nouveau tournant dans l'affaire dite de Reward Money, une vaste enquête qui secoue les plus hauts échelons de la force policière sous l'ancien régime.

Depuis le début de cette affaire, plusieurs hauts gradés ont été mis en cause. L'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin, qui est toujours en détention, est poursuivi pour des transactions bancaires suspectes totalisant près de Rs 160,4 millions, principalement sous forme de chèques émis du compte du Commissioner of Police.

Le sergent Yeshdeo Seeboruth, soupçonné d'avoir reçu plus de Rs 76,8 millions sur une période de 20 mois, a obtenu la liberté conditionnelle le mercredi 6 août. L'assistant surintendant de police, Faraaz Mooniaruth, a vu sa demande de remise en liberté accordée le même jour. L'ACP Lilram Deal est, quant à lui, poursuivi pour avoir perçu illégalement près de Rs 4,5 millions, somme qu'il aurait utilisée pour financer des acquisitions personnelles, dont un véhicule.

Les soupçons portent sur un réseau structuré ayant profité d'un système de récompense opaque, où de fortes sommes ont été débloquées sans contrôle rigoureux. L'enquête s'oriente désormais vers l'identification des véritables bénéficiaires de ces paiements et la justification des opérations policières qui auraient motivé leur décaissement. D'autres arrestations sont à prévoir.