Sénégal: Abdoulaye Fall freine Pape Sidy Lo - La Vérité si je mens !

Affaire classée sans suite ! C'est la décision qui sera prochainement prise par le juge Pape Mohamed Diop, président de la Commission de recours en matière électorale à la Fédération sénégalaise de football. Et pour cause !

Comme l'avait annoncé le journal Sud Quotidien dans son édition d'hier, jeudi 7 août, Pape Sidy Lo a finalement fait parvenir au Comité exécutif la lettre de retrait de son recours en invalidation de l'élection des représentants des Ligues régionales visant Abdoulaye Cissé et Mouhamed Samb. Une information que le journal Sud Quotidien, dont le sérieux et la rigueur ne sauraient être sujets à débat, avait obtenu des sources sûres et généralement bien informées avec cet appel à sa UNE : « Abdoulaye Fall freine Pape Sidy Lo ».

Alors qu'il était en partance pour la Tanzanie, M. Lo a quand même voulu jouer au discourtois. Via un message WhatsApp, Pape Sidy Lo nous a transféré une capture d'écran de notre article avec les commentaires suivants : « Salam » ; « Traitements tendancieux. Contrevérités aussi. Dommage ». « En un moment donné, il faut arrêter pour ne pas enlever le voile de pudeur que nous mettons » (sic).

Réponse de votre serviteur : « Salam ». « Sud Quotidien a été porté sur les fonts baptismaux en 1985. Je ne crois pas qu'en ce moment tu savais lire et écrire ».

M. Lo qui revient à la charge, laconique : « Je prends acte de ta réponse ». Réplique du coordonnateur de Sud : « J'ai 25 ans de carrière. Je n'ai jamais été pris en flagrant délit de mensonge. Je n'ai jamais, non plus, mis de voile ». Eh oui : en presque quarante années d'existence, Sud Quotidien n'a jamais été pris à défaut. Et ce n'est sûrement pas dans le contexte actuel qui exige un sens absolu de la responsabilité qu'il en sera ainsi. Bref...

En l'occurrence, la confirmation qui était en « téléchargement » finie par atterrir sur la table du juge Diop. Comme une trainée de poudre, elle est partagée sur toutes les plateformes sportives du pays. Non seulement elle donne raison à Sud Quotidien, mais le plus intéressant c'est qu'elle porte la signature de... Pape Sidy Lo, himself !

C'est à croire que le ridicule ne tue pas dans ce pays. « J'ai l'avantage, au nom et pour le compte du Collège des Présidents des Ligues Régionales, de retirer le recours en invalidation des élections de M. Mouhamed Samb et de M. Abdoulaye Cissé, transmis à votre office le mercredi 06 juillet 2025 à 01H18.

La quête de stabilité et d'unité de notre football prônée par Monsieur Abdoulaye Fall, Président de la FSF, nous dicte de surseoir à ladite procédure. Il vous plaira de donner suite favorable à notre présente requête tendant à une radiation de la procédure sus indiquée. Vous en souhaitant excellente réception, Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération ». Telle est la substance du message de Lo, et c'est tout ce que Sud avait écrit. Ni plus, ni moins.

Nous avions d'ailleurs salué une telle décision d'apaisement qui grandit davantage le président Abdoulaye Fall, plébiscité par la population de football avec 301 voix au premier tour et 326 voix au second. Nous réaffirmons hic et nunc que notre football n'a pas besoin de rentiers de la tension, ni de chasseurs de primes, encore moins de carriéristes.

Il a besoin de bénévoles ; des dirigeants pour servir, non pour se servir. Et qui excluent de leur champ d'expression le mot « clan », surtout avec un Comité exécutif à la fois hétéroclite et cosmopolite. Notre football doit respirer le calme et la tranquillité pour rester dans la dynamique victorieuse enclenchée depuis quelques années.