Sénégal: Un cultivateur tué par un camion-citerne à Ngadiaga

8 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Un cultivateur qui tentait de traverser la route a été fauché par un camion-citerne, vendredi, sur la route des Niayes, à hauteur du village de Ngadiaga, dans la commune de Notto Gouye Diama (Tivaouane, ouest), a appris l'APS, de sources sécuritaires.

Le tragique accident de la circulation s'est produit aux environs de 13h15 sur la route des Niayes, à hauteur du village de Ngadiaga, non loin de l'échangeur de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis dans la commune de Notto Gouye.

Le camion-citerne transportait du carburant pour le compte des Industries chimiques du Sénégal (ICS).

La victime, âgée de 40 ans, était un cultivateur domicilié au village de Beureup Bâ.

L'homme, marié, père d'un enfant, est décédé sur le coup, selon les témoignages recueillis sur les lieux.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Notto Gouye Diama se sont déployés sur les lieux de l'accident, pour procéder aux constats d'usage.

La dépouille a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers la morgue de l'Hôpital régional de Thiès.

Le conducteur du camion a été interpellé sur place et placé en garde à vue, dans le cadre de l'enquête ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Ce drame relance une fois encore la question de la sécurité des piétons sur les axes secondaires très fréquentés, notamment aux abords des zones rurales traversées par de grands convois industriels.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.