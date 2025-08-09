Sénégal: Un cultivateur tué par un camion-citerne à Ngadiaga

Tivaouane — Un cultivateur qui tentait de traverser la route a été fauché par un camion-citerne, vendredi, sur la route des Niayes, à hauteur du village de Ngadiaga, dans la commune de Notto Gouye Diama (Tivaouane, ouest), a appris l'APS, de sources sécuritaires.

Le tragique accident de la circulation s'est produit aux environs de 13h15 sur la route des Niayes, à hauteur du village de Ngadiaga, non loin de l'échangeur de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis dans la commune de Notto Gouye.

Le camion-citerne transportait du carburant pour le compte des Industries chimiques du Sénégal (ICS).

La victime, âgée de 40 ans, était un cultivateur domicilié au village de Beureup Bâ.

L'homme, marié, père d'un enfant, est décédé sur le coup, selon les témoignages recueillis sur les lieux.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Notto Gouye Diama se sont déployés sur les lieux de l'accident, pour procéder aux constats d'usage.

La dépouille a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers la morgue de l'Hôpital régional de Thiès.

Le conducteur du camion a été interpellé sur place et placé en garde à vue, dans le cadre de l'enquête ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Ce drame relance une fois encore la question de la sécurité des piétons sur les axes secondaires très fréquentés, notamment aux abords des zones rurales traversées par de grands convois industriels.