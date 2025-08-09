Sénégal: Le gouvernement et les syndicats des travailleurs de la justice parviennent à un accord

Au Sénégal, après un mois et demi de bras de fer, le gouvernement et les syndicats des travailleurs de la justice, représentant notamment les greffiers, sont parvenus à un protocole d'accord, qui a été signé le soir du 7 août. Le texte âprement négocié n'est qu'un début, mais satisfait les deux parties avec comme point principal une meilleure valorisation des carrières.

Depuis 45 jours, au Sénégal, de nombreuses audiences étaient reportés et la moindre démarche dans les tribunaux devenue quasiment impossible. Les syndicats du secteur dénonçaient l'absence de dialogue avec les autorités. Mais les choses se sont accélérées ces derniers jours, comme le précise Abdoulaye Mbop, le secrétaire général de l'Union nationale des Travailleurs de la Justice.

« Si cela ne dépendait que de nous, nous n'aurions jamais dû nous mettre en grève, et je pense que c'est en cela que ce protocole que nous venons de signer constitue un espoir. Nous avons en effet pris date pour que des négociations sérieuses puissent continuer dans le temps. Et il appartient aux différentes parties de respecter les engagements qu'elles ont pris ».

Parmi ces engagements, la révision des statuts, une meilleure valorisation des carrières et l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de justice. Olivier Boucal, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme, a lui, loué la voix du dialogue dans un dossier vieux de près de dix ans.

« Je crois que c'est un long combat qui a démarré en 2017 et qui aboutit aujourd'hui à un protocole d'accord. Nous avons trouvé une formule où chacun de nous a fait des concessions. L'État a fait des pas de géant. Les syndicalistes également ont dû accepter beaucoup de choses pour que nous puissions progresser vers cet accord ».

Syndicats et membres du gouvernement promettent aussi de maintenir le dialogue pour garantir la continuité de la Justice même en cas de perturbations.