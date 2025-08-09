Cote d'Ivoire: Toujours sans nouvelles des arrêtés après les violences à Yopougon, leurs proches s'inquiètent

9 Août 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

Une semaine après les actes de violence survenus dans la commune de Yopougon et après l'interpellation de 11 personnes, leurs proches sont inquiets : ils affirment n'avoir aucune nouvelle et ignorer leur situation. Parmi eux, figurent six militants du PPA-CI, le parti d'opposition dirigé par Laurent Gbagbo.

Malgré les éclairages apportés par les autorités le week-end dernier, les proches des personnes interpellées restent dans le flou. Parmi les 11 personnes, six seraient des militants du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo.

Son fils, Michel Gbagbo, député du PPA-CI pour la commune de Yopougon, affirme avoir porté plainte contre X pour enlèvement, concernant la « disparition » de sa suppléante : « Nous sommes très inquiets, parce qu'il s'agit de Pascale Zaholy, députée suppléante de Yopougon, qui a été enlevée par des hommes encagoulés dimanche à 5h du matin, et dont nous n'avons plus aucune nouvelle. Aucune preuve de vie. On ne sait même pas où elle est détenue. »

Même inquiétude partagée par Maître Sylvain Tapis, qui s'étonne de voir les délais légaux de la détention provisoire dépassés. « J'ignore où mes clients sont détenus », affirme ce juriste.

Joint par RFI, le procureur de la République, n'a pas donné de suite à nos sollicitations. « Aucune interpellation ne se fait de façon arbitraire, a insisté dimanche soir le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère assure de la judiciarisation de tous les délits », souligne-t-il.

Une marche à l'appel du Front commun est prévue samedi 9 août matin dans la commune de Yopougon. Initiée par des partis d'opposition (le PDCI et le PPA-CI), cette marche vise à réclamer l'inclusion des candidats inéligibles à la présidentielle d'octobre et un dialogue politique.

