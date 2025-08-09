Congo-Kinshasa: Le gouvernement Suminwa remanié par le président Tshisekedi reçoit un accueil mitigé

8 Août 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a remanié, vendredi 8 août, le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa avec l'entrée de deux opposants dont l'ex-Premier ministre Adolphe Muzito. Cette nouvelle équipe compte 53 membres. Les femmes composent le tiers de l'équipe. Sans surprise, les entrants et ceux qui ont été maintenus ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président Félix Tshisekedi.

Dans un communiqué, la Première ministre de RDC, Judith Suminwa exhorte les nouveaux ministres à faire preuve de rigueur, de dignité et de sacrifices.

Selon nos sources au sein de la majorité, des figures de l'opposition avaient été sollicitées pour intégrer le gouvernement, mais ont décliné la proposition. Elles conditionnent leur participation à la tenue d'un dialogue inclusif, tel que proposé par les Églises catholique et protestante.

C'est le cas de Martin Fayulu. Son porte-parole, Prince Epenge, a dénoncé une stratégie « suicidaire » de retard dans les initiatives de paix. « Nous avons dit non par patriotisme et conviction », a-t-il ajouté. De son côté, Rodrigue Ramazani, du parti d'un autre opposant, Delly Sessanga, a estimé que sans dialogue sincère et réformes consensuelles, « le remaniement ne sera qu'un coup de peinture sur un mur qui s'écroule ».

Le président Félix Tshisekedi avait promis un gouvernement resserré et ouvert. Mais les premières réactions en ligne, comme dans les médias, mettent en avant un remaniement léger, sans ouverture à l'opposition radicale et à la société civile. Les autres critiquent portent sur la taille de la nouvelle équipe, de 53 membres, là où le président promettait moins de 50 ministres.

