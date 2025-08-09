Cote d'Ivoire: Les candidats à la présidentielle Ahoua Don Mello et Simone Ehivet se rencontrent à Abidjan

En Côte d'Ivoire, une semaine après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre, Ahoua Don Mello est sur le terrain. L'ancien cadre du PPA-CI a rencontré, ce vendredi 8 août, à Abidjan, d'autres leaders politiques dont Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo.

Ahoua Don Mello avait brisé un tabou en Côte d'Ivoire, en préconisant « une candidature de précaution » au sein du PPA-CI, au cas où celle de Laurent Gbagbo serait rejetée par le Conseil constitutionnel. Il y a une semaine, son parti, le PPA-CI, l'a déchu de ses fonctions de vice-président en charge des Lacs et de la promotion du panafricanisme, estimant que sa candidature répondait à une « démarche personnelle ».

Le voilà qui échange désormais, en qualité de « candidat déclaré », avec une ancienne camarade de parti, Simone Ehivet, car ces deux responsables politiques ont autrefois milité au sein du Front populaire ivoirien. Ahoua Don Mello expose sa stratégie. « Il est important qu'en tant que deux candidats, nous puissions ouvrir le dialogue, surtout que nous sommes de la même famille de gauche. Il fallait donc ouvrir le dialogue. Et chercher à adopter la même stratégie ».

Pour l'heure, la stratégie est portée par plusieurs coalitions, dont la CAP CI, pour laquelle Simone Ehivet est porte-parole. Elle s'en explique. « Lui est candidat. Il va sûrement s'associer au combat que nous menons pour qu'ensemble, nous obtenions des conditions qui soient bonnes, juridiquement bien assises, pour que nous allions à cette élection sans casse, sans violence, sans heurts, sans des morts que nous avions eues en 2020, toute la violence que nous avions connue en 2010. Nous voulons éviter tout cela ».

Il est trop tôt pour évoquer une candidature unique de l'opposition, précise l'ancienne Première dame, qui rappelle que le combat porté par l'opposition, est d'obtenir un dialogue et un scrutin transparent.