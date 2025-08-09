Tchad: La justice alourdit en appel la peine pour Idriss Youssouf Boy, ex-bras droit du président

La justice du Tchad a rendu sa décision vendredi 8 août dans le procès en appel d'Idriss Youssouf Boy, qui s'est ouvert la veille, à la maison d'arrêt de Klessoum. L'ex-directeur de cabinet et bras droit du président Déby était jugé pour corruption passive. L'influent homme d'affaires About Hachim Bouder était également jugé pour corruption active, en son absence, car est à l'étranger. Pour les deux accusés, la peine a été alourdie lors de ce procès en appel.

Après deux heures de délibéré, une peine de sept ans de prison ferme est prononcée contre Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder, contre cinq en première instance. Le procureur en avait requis dix.

L'ancien bras droit du président était accusé d'avoir perçu plusieurs milliards de la part de l'homme d'affaires, en échange de l'obtention de marchés publics.

La cour d'appel a demandé vendredi la saisie, au profit de l'État, des 11,8 milliards de francs CFA (environ 18 millions d'euros). Aboud Hachim Bouder est également interdit de soumissionner à des marchés publics pendant sept ans.

La cour a par ailleurs demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires qui était absent. Il a quitté le pays juste après son transfert à la prison de Klessoum, pour recevoir des soins, selon sa défense.

L'avocat d'Idriss Youssouf Boy n'est pas surpris par le verdict. Mais pour Me Djerandi Laguerre Dionro, « la justice est malheureusement utilisée pour des règlements de comptes politiques ». Son client n'a pas encore décidé s'il va ou non se pourvoir en cassation.