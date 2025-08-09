Tchad: La justice alourdit en appel la peine pour Idriss Youssouf Boy, ex-bras droit du président

9 Août 2025
Radio France Internationale

La justice du Tchad a rendu sa décision vendredi 8 août dans le procès en appel d'Idriss Youssouf Boy, qui s'est ouvert la veille, à la maison d'arrêt de Klessoum. L'ex-directeur de cabinet et bras droit du président Déby était jugé pour corruption passive. L'influent homme d'affaires About Hachim Bouder était également jugé pour corruption active, en son absence, car est à l'étranger. Pour les deux accusés, la peine a été alourdie lors de ce procès en appel.

Après deux heures de délibéré, une peine de sept ans de prison ferme est prononcée contre Idriss Youssouf Boy et About Hachim Bouder, contre cinq en première instance. Le procureur en avait requis dix.

L'ancien bras droit du président était accusé d'avoir perçu plusieurs milliards de la part de l'homme d'affaires, en échange de l'obtention de marchés publics.

La cour d'appel a demandé vendredi la saisie, au profit de l'État, des 11,8 milliards de francs CFA (environ 18 millions d'euros). Aboud Hachim Bouder est également interdit de soumissionner à des marchés publics pendant sept ans.

La cour a par ailleurs demandé l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires qui était absent. Il a quitté le pays juste après son transfert à la prison de Klessoum, pour recevoir des soins, selon sa défense.

L'avocat d'Idriss Youssouf Boy n'est pas surpris par le verdict. Mais pour Me Djerandi Laguerre Dionro, « la justice est malheureusement utilisée pour des règlements de comptes politiques ». Son client n'a pas encore décidé s'il va ou non se pourvoir en cassation.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.