Maroc: La plage Oum Labouir à Dakhla - Un joyau naturel qui séduit les estivants de tous bords

La plage "Oum Labouir", située à quelques encablures de la ville de Dakhla, s'impose comme une destination de choix, aussi bien pour les estivants locaux que pour ceux venus d'autres régions du Royaume, voire de l'étranger. Son attrait réside dans la beauté naturelle du site et ses qualités écologiques, qui en font un havre de détente et de rafraîchissement.

Distinguée pour la treizième année consécutive par le Pavillon Bleu, label attribué annuellement par la Fondation pour l'Education à l'Environnement et porté au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, cette plage illustre l'alliance harmonieuse entre la splendeur des paysages et le respect rigoureux des normes environnementales.

Avec son sable fin et doré, ses eaux cristallines et ses paysages naturels époustouflants, cette plage fait le bonheur des estivants, tous âges confondus, qui viennent profiter des vacances d'été.

De même, les autorités ne ménagent aucun effort pour offrir aux visiteurs de la région de Dakhla-Oued Eddahab un cadre sécurisé, agréable et propice à la détente.

"J'ai opté pour Dakhla pour passer mes vacances d'été en famille. Cette plage est tout simplement exceptionnelle et figure parmi les plus belles au Maroc", a déclaré à la MAP, Reda, ressortissant marocain résidant en France.

"Cette plage est propre et sécurisée, et se distingue par la qualité de ses eaux", s'est-il réjoui, se disant fasciné par les sites touristiques et les atouts naturels de la Perle du Sud.

Pour sa part, Rokaya, venue de Mauritanie, n'a pas tari d'éloges à l'égard de cette plage "irrésistible", qu'elle considère comme l'une des plus belles de l'Atlantique qui mérite d'être visitée en particulier durant la période estivale.

Pour sa part, Mohamed Mouhda, l'un des habitants de la ville de Dakhla, a fait savoir que la plage Oum Labouir se veut un espace idéal pour la pratique de sports nautiques, tels que le kitesurf et le windsurf, d'autant plus qu'elle est sécurisée et prisée par de nombreuses familles.

En été, la plage Oum Labouir se transforme en un espace d'éducation à l'environnement et de divertissement, qui accueille les enfants des colonies de vacances, leur permettant de profiter pleinement de la saison estivale avec diverses activités éducatives et récréatives.

Ces activités comprennent des ateliers de sensibilisation à l'environnement et à la propreté de la plage, des compétitions sportives et des jeux éducatifs sur des thèmes écologiques

Alors que les maîtres-nageurs sont à pied d'oeuvre pour assurer la sécurité des estivants et des baigneurs, les diverses campagnes menées ont contribué à sensibiliser les citoyens aux questions environnementales et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière.

En somme, la plage Oum Labouir compte parmi les destinations touristiques les plus attractives de la région de Dakhla-Oued Eddahab, à la fois pour les touristes marocains et étrangers, alliant loisirs, éducation à l'environnement et dynamisation du tourisme local.