Maroc: OPCVM - 68% de l'actif net global géré par cinq sociétés de gestion

Le secteur des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) demeure concentré, en l'année 2024, avec 68% de l'actif net global géré par cinq sociétés sur dix-neuf en activité, selon le 12ème rapport annuel sur la stabilité financière.

Cette concentration reflète le rôle prépondérant des principales sociétés de gestion, dont la part agrégée des filiales d'institutions financières (banques et assurances) atteint 76,79% de l'actif net global sous gestion, fait savoir le rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance Sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Par ailleurs, le passif des fonds est également marqué par une forte concentration, 51% de l'actif total sous gestion étant détenu par seulement 16 porteurs de parts et actionnaires à fin 2024, contre 13 porteurs en 2023, relève la même source.

Dans le détail, l'actif net global des OPCVM a poursuivi sa tendance haussière, enregistrant une progression de 16,7%, passant de 559,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023 à 653,2 MMDH à fin 2024, grâce aux flux de collecte nette majoritairement orientés vers les fonds obligataires moyen-long terme (MLT) et aux performances positives de toutes les catégories d'OPCVM ("Actions" et "Diversifiés"), rapporte la MAP.

La répartition du passif des OPCVM montre la prédominance des investisseurs institutionnels résidents, en particulier les entreprises financières qui concentrent près de 71,9% de l'actif net total, comprenant les organismes de prévoyance et de retraite (29,2%), les compagnies d'assurances (12,47%), et les banques et la Caisse de dépôt et de gestion (18,98%).

Les entreprises non financières détiennent 20% de l'actif net, traduisant l'importance des OPCVM comme outil de gestion de trésorerie, tandis que les personnes physiques résidentes et non-résidentes représentent 8% de l'actif global des OPCVM.

Le nombre de porteurs de parts et actionnaires d'OPCVM a augmenté de 12% en 2024, s'élevant à 25.888 individus, contre 23.186 une année auparavant, souligne le rapport.

En termes de titrisation, celle-ci a baissé, avec un volume d'émissions de 2,43 MMDH et un actif total de 17,43 MMDH en 2024, contre respectivement 4,3 MMDH et 17,8 MMDH en 2023.