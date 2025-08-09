Madagascar: Toliara ville - Un bandit armé abattu lors d'un échange de tirs avec la police

9 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Un accrochage meurtrier s'est produit dans la nuit du mercredi 6 août 2025, vers 23h20, dans le quartier d'Anketa, commune urbaine de Toliara. Alertée par le président du fokontany local de la présence suspecte d'individus armés dans la zone, la police a immédiatement dépêché une équipe d'intervention sur les lieux.

À leur arrivée, les forces de l'ordre ont effectivement repéré six hommes armés, dont certains munis de pistolets artisanaux et d'autres équipés d'armes de type Baïkal. À la vue des policiers, les suspects ont adopté une attitude suspecte avant d'ouvrir le feu sans sommation.

Face à cette attaque, les agents de police ont riposté. L'échange de tirs a conduit à la neutralisation de l'un des malfaiteurs, tandis que les cinq autres ont réussi à prendre la fuite dans l'obscurité. L'identité de l'individu abattu reste, pour le moment, inconnue. Son corps sans vie a été transporté à la morgue de l'hôpital Be Tanambao.

Selon les informations recueillies, le groupe s'apprêtait à perpétrer une attaque armée contre une habitation privée. Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, cette tentative a pu être déjouée. Les habitants de Toliara expriment de plus en plus leur inquiétude face à la recrudescence des actes de banditisme dans la région Sud-Ouest. Une enquête a été ouverte pour identifier les fuyards et faire toute la lumière sur ce réseau de malfaiteurs.

