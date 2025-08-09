Madagascar: Andry Rajoelina - Contre la campagne de dénigrement menée par un ancien président

9 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

« Un ancien président de la République a fait le tour des chefs d'Etat membres de la SADC pour leur dire que le Sommet de l'organisation régionale ne devrait pas se tenir à Madagascar, en arguant que le président Andry Rajoelina n'est pas digne de présider la Communauté de Développement de l'Afrique Australe ».

Sans citer nommément l'ancien président en question, l'actuel locataire d'Iavoloha déplore « pareille démarche à la fois regrettable et honteuse ». Et de rapporter qu'à l'issue de cette campagne de dénigrement menée par l'un de ses prédécesseurs, un président membre de la SADC l'a appelé pour lui demander ce qui se passe à Madagascar.

« Nous devons faire preuve d'unité, de solidarité et de dignité pour accueillir cet événement », préconise Andry Rajoelina. Celui-là même que le Sommet des Présidents a porté à la présidence de la SADC.

