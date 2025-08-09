Madagascar: Jeux CJSOI 2025 - Les Ankoay en or, les volleyeuses en argent

9 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les 13èmes Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles ont atteint leur paroxysme avec des émotions contrastées pour Madagascar, hier. Les Ankoay ont décroché l'or en basketball, tandis que les volleyeuses ont dû se contenter de l'argent. Les Barea U17, eux, se préparent pour une finale décisive ce samedi.

Basketball : Une médaille d'or pour les Ankoay

Mission accomplie pour les Ankoay au Victoria Gym ! Sous la direction de Hyacinthe Randrianjafy, les basketteurs malgaches ont surclassé La Réunion en finale, s'imposant 92-56. Menant de 12 points à la mi-temps (25-37), ils ont scellé leur domination lors des troisième et quatrième quart-temps, offrant à Madagascar une médaille d'or méritée. Cette victoire, fruit d'une défense solide et d'une attaque précise, place les Ankoay parmi les héros de cette édition.

Volley-ball : Une finale amère pour les volleyeuses

La joie a été de courte durée pour les volleyeuses malgaches. Au Palais des Sports, elles se sont inclinées face à La Réunion en finale, remportant toutefois la médaille d'argent. Menées en trois sets (25-19, 25-19, 25-22), Miangaly Rakotondraibe et ses coéquipières n'ont pas réussi à contrer la puissance réunionnaise, malgré une belle résistance. Cette deuxième place reflète leur talent, mais laisse un goût d'inachevé.

Football : Les Barea U17 en quête d'or

Les Barea U17, eux, ont encore une carte à jouer. Qualifiés pour la finale ce jour au Stade Linite face à La Réunion, les protégés d'Yvon sont déterminés à décrocher l'or tant convoité. Après une qualification héroïque contre Maurice aux tirs au but, ils abordent ce duel avec confiance, prêts à compléter le doublé collectif malgache.

Vers la clôture

Alors que les Jeux CJSOI s'achèvent ce soir, Madagascar vit une fin de compétition palpitante. Avec cette médaille d'or en basketball et l'argent en Volley-ball, Madagascar consolide sa troisième place au classement des médailles, derrière La Réunion et Maurice.

