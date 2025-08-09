Madagascar: Hippisme - Les chevaux de deux ans entrent en piste à Mahazina

La saison 2025 à Mahazina Ambatolampy entre dans sa dernière ligne droite avant la Grande Journée des Mimosas. Les jeunes chevaux de deux ans feront leur première apparition en compétition officielle demain à l'occasion de la Journée des Jockeys Légendes.

Cette course marquera un tournant symbolique pour l'élevage équin malgache. La génération « C » illustre la montée en puissance de la filière, avec des sujets dépassant, pour la plupart, 1,50 mètre, témoignant d'un travail de sélection rigoureux et prometteur. Huit concurrentes inédites s'élanceront dans le Prix Vernière, deuxième course du programme, sur une distance de 900 mètres. Le peloton s'annonce homogène, ce qui rend les pronostics incertains.

Carène de Linda, issue de Don Tommasino et Rosalinda, pourrait bien créer la surprise face à Chanelle Rebelle, fille d'Upper House et Rebelle Étoile, sans oublier Claire de Luna, descendante de Klara de Luna par Atos. Chez les poulains, le Prix Rakotomavo (4e course) verra s'affronter Charly Fly, produit de Ken Color et Silhouette, et Chazam Bin Khallifa, issu de Crack Rexah et Sun. Une confrontation attendue sur 900 mètres.

Les chevaux aguerris ouvriront la journée avec le Prix Rakotovao (1ère course), sur 1900 mètres, réservé aux catégories IV et V. Vatosoa et Bex Burry figurent parmi les favoris, mais Alternat'or pourrait bien déjouer les pronostics. La 3e course, dédiée à la mémoire d'Arsène Ranaivo, se dispute sur 2100 mètres. Troïka de Carmen, hors de sa catégorie habituelle, devra faire face à Zoëh Scott, jument d'Ampahirihibe, annoncée comme une sérieuse prétendante.

Enfin, le Prix Randrianjafy Paul (5e course), sur 2200 mètres, réunira les chevaux des catégories I et II. Angelita de Star reste la favorite, mais Zorro et Baguerra Bin Khaliffa pourraient bien bouleverser la hiérarchie. L'AHCEL promet une journée riche en émotions. Les turfistes sont attendus nombreux à Mahazina pour célébrer cette grande fête du sport hippique malgache.