Afrique: CHAN - Madagascar contre Tanzanie, un match décisif ce soir

Les regards des amateurs de football sont rivés sur Dar es Salaam ce soir, où les Barea A' de Madagascar disputeront leur deuxième match de groupe du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. À 20h00 heure locale, au Stade Benjamin Mkapa, les protégés de Romuald Rakotondrabe affrontent la Tanzanie, leader incontesté du groupe B.

Après un nul frustrant 0-0 face à la Mauritanie lors de la première journée, les Malgaches n'ont plus le droit à l'erreur pour espérer poursuivre leur parcours. La Tanzanie, déjà auréolée de 6 points grâce à des victoires 2-0 contre le Burkina Faso et 1-0 face à la Mauritanie, bénéficie de l'avantage du terrain et du soutien fervent de son public.

Un défi de taille pour les Barea, qui occupent la troisième place avec un seul point, derrière le Burkina Faso (3 points). Malgré cette situation, l'équipe malgache aborde ce match avec un moral gonflé à bloc. « Nous sommes prêts à renverser la vapeur », assure le nouveau capitaine de l'équipe, portée par une semaine de repos bénéfique et un effectif en bonne santé physique.

La préparation s'est intensifiée cette semaine, avec un focus sur les erreurs commises contre la Mauritanie, notamment dans la finition et la défense. Le coach Rôrô a mis l'accent sur des séances techniques et physiques ces deux derniers jours, ajustant les stratégies pour contrer les hôtes. Cependant, un coup dur frappe l'équipe : le capitaine Dax, expulsé lors du premier match, sera absent.

Rôrô a déjà désigné un remplaçant potentiel, tout en surveillant l'état physique de chaque joueur depuis hier. Historiquement, les deux nations se sont affrontées à quatre reprises, avec deux victoires pour les Barea, un match nul et une victoire tanzanienne. Ce cinquième duel s'annonce décisif. Malgré l'ampleur de la tâche, les Malgaches croient en leurs chances et entendent transformer ce défi en opportunité dans ce CHAN 2024.