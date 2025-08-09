Madagascar: Affaire Boeing 777 - Enquête sous haute sécurité dans un endroit tenu secret et délocalisé hors de la capitale

Toutes les mesures sont prises pour la sécurité de l'enquête afin d'éviter d'éventuelles évasions comme celle du Colonel Patrick au Toby Ratsimandrava ou encore d'un trafiquant d'espèces protégées en garde à vue dans les locaux de la BC à Anosy.

Garde à vue

Cela fait 10 jours que Heriniaina Rijasoa Andriamananarivo et Khuswinder Singh dont les identités et les photos ont été rendues publiques à travers un avis de recherche, sont en garde à vue. Les deux hommes sont retenus dans les locaux de la Surveillance du Territoire (ST) à Anosy où ils passeront encore 5 jours puisque le délai de garde à vue est de 15 jours en matière d'« atteinte à la sûreté de l'Etat ». Et ce, en plus des « autres infractions connexes liées à l'exploitation d'aéronefs ». Sans oublier le « faux et usage de faux » pour lequel ils ont été auditionnés par la Police économique dont l'enquête a été bouclée, s'agissant d'un délit.

Millions de dollars

En revanche, la Brigade Criminelle (BC) poursuit son enquête sur les deux gérants et responsables de la compagnie Fly Travel (UDDAN). Les interrogatoires se déroulent dans un endroit délocalisé hors de Tana et tenu secret, par mesure de sécurité et par souci de sérénité. C'est en rapport avec l'importance de l'affaire - au propre comme au figuré - estimée à plusieurs millions de dollars dans le milieu aéronautique.

Ce qui justifie l'appui du « Federal Bureau of Investigation » connu et reconnu sous son sigle FBI dont les attributions portent entre autres, sur la lutte contre le crime organisé, les trafics et la corruption. Il y a aussi le contre-espionnage car il n'est pas exclu que les Boeing livrés frauduleusement à l'Iran, en contournant l'embargo américain, fassent l'objet de cyber espionnage ou d'espionnage technologique et économique. En tout cas, le FBI compte traquer toutes les personnes et tous les comptes bancaires même offshore liés à l'affaire des Boeing 777 où qu'ils se trouvent ou se cachent dans le monde.

DGPN

La contribution pour ne pas dire l'intervention du principal service fédéral de police judiciaire des Etats-Unis a été sûrement évoquée hier, à Anosy, au cours de l'entretien entre le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) et les représentants du FBI. Ces derniers ont probablement obtenu des renseignements sur le lieu et le déroulement de l'enquête. Et ce, dans le cadre de la coopération judiciaire entre Madagascar et les Etats-Unis concernant ce dossier pour lequel le gouvernement malgache a sollicité officiellement les services du FBI, compte tenu des ramifications internationales de l'affaire dont l'enquête nécessite des expertises et des moyens importants.