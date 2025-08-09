Afrique Australe: SADC - Le Groupe HV, partenaire platinum du 45e Sommet

Le Groupe HV (Hematlal Veljee) s'associe avec fierté au 45e Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui se tiendra à Madagascar, en tant que Partenaire Platinum. Cet événement majeur réunira les dirigeants des pays membres pour promouvoir l'intégration régionale, la paix et la prospérité, des valeurs chères au Groupe HV.

Engagé dans une démarche alignée sur les ambitions de la SADC, le Groupe HV incarne une vision de développement centrée sur l'investissement dans le capital humain, la promotion d'une croissance durable et inclusive, et une action responsable envers les communautés et l'environnement. En soutenant ce sommet, l'entreprise réaffirme son rôle de catalyseur économique et social dans la région.

Ce partenariat illustre l'engagement du Groupe HV à accompagner les initiatives favorisant une Afrique australe unie et prospère, tout en consolidant sa position d'acteur clé du développement régional.