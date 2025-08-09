Madagascar: Transport par câble - Ouverture au grand public le 16 août

Après des mois d'attente, la population tananarivienne pourra enfin découvrir le tout nouveau système de Transport par câble (TPC). Le Secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH) a confirmé dans un communiqué, l'ouverture progressive du téléphérique au grand public dès le 16 août 2025. Cette inauguration coïncide avec la tenue du sommet de la SADC à Antananarivo. Si l'inauguration officielle a lieu le 15 août pour les invités, l'accès au public débute le lendemain.

Cette phase initiale d'ouverture partielle vise à familiariser les usagers avec ce nouveau mode de transport. Le téléphérique fonctionne ainsi selon des horaires spécifiques : De 7h à 9h le matin et de 16h à 18h l'après-midi. Pour ces premières phases, c'est un groupe électrogène qui assure le fonctionnement des cabines, dans l'attente d'une connexion complète au réseau national de la JIRAMA.

Travaux

L'ouverture partielle du téléphérique ne marque pas la fin des travaux. Le SENVH a précisé que plusieurs chantiers se poursuivront en parallèle, notamment la finalisation de la connexion électrique avec la JIRAMA.

De plus, une société dédiée à la gestion et à l'entretien de l'infrastructure sera mise en place, et le personnel bénéficiera de formations spécifiques pour garantir un service de qualité répondant aux normes internationales. Une fois ces étapes achevées, le téléphérique fonctionnera en continu. Le SENVH a, par ailleurs, promis une communication transparente et régulière pour informer la population de toutes les modalités liées à cette mise en service tant attendue.