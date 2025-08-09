Madagascar: Communauté musulmane - 6 millions de fidèles prêts à défendre la mosquée de Toamasina

9 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Ultimatum de 72 heures. Le Bureau national des Musulmans de Madagascar, accompagné des doyens encadrant les mosquées du pays, a dénoncé hier, lors d'une conférence de presse à 67Ha, la démolition jugée illégale d'une mosquée située à Toamasina II. Selon leurs explications, un ressortissant étranger, se présentant comme émissaire du président de la République, aurait ordonné la destruction de ce lieu de culte, pourtant construit légalement et après obtention de toutes les autorisations, avec un montant des travaux de près de 600 millions d'ariary.

Violation... des droits

Les responsables musulmans affirment que cette action constitue une violation manifeste des droits de leur communauté. Ils lancent ainsi un appel direct au président Andry Rajoelina pour qu'il prenne, dans un délai de 72 heures, les mesures nécessaires afin de restituer le terrain aux fidèles et de contraindre l'auteur présumé à reconstruire le bâtiment. « Si rien n'est fait, nous mobiliserons les 6 775 000 musulmans du pays pour exprimer notre unité et notre opposition à cette injustice », ont-ils averti.

Emprunts bancaires

Le Bureau national a également évoqué les dommages subis par les riverains du site. Parmi eux, des familles ayant contracté des emprunts bancaires, une mère allaitante, et d'autres habitants issus de milieux modestes, tous ayant vu leurs biens détruits en un instant. Les représentants musulmans réclament donc le respect des droits de ces victimes et la remise en état de leurs biens. Enfin, ils appellent à préserver la relation harmonieuse qui, jusqu'ici, prévalait entre la communauté musulmane et l'État malgache. « Nous ne voulons pas que le geste d'un seul individu vienne briser des années de coopération et de compréhension mutuelle », ont-ils conclu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.