Afrique Australe: Sommet de la SADC - Une forte affluence attendue

« Nous allons montrer ce qu'est l'hospitalité malgache ». Ce sont les mots de Andry Rajoelina, président de la République, lorsqu'il a abordé la question du Sommet de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC), hier, à Andranomena.

L'événement d'hier est la dernière sortie publique du locataire d'Iavoloha avant le rush des événements de la semaine prochaine, dont l'apogée sera le 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, le 17 août, au Centre de conférence internationale (CCI) d'Ivato. À cette occasion, Andry Rajoelina sera également officialisé comme Président de cette organisation régionale, pour le mandat 2025-2026. Une première depuis l'adhésion de la Grande Île, en 2005.

Toutefois, l'événement représente aussi un challenge logistique. Un défi que Madagascar compte bien relever avec brio, à entendre la déclaration du chef de l'État. Outre les dizaines de hauts fonctionnaires des pays membres de la SADC et les responsables de l'organe exécutif de l'organisation qui sont à Antananarivo depuis le début du mois, il y aura aussi les membres de délégations conduites par les chefs d'État et de gouvernement.

Intérêt

Neuf chefs d'État ou de gouvernement ont confirmé leur présence au Sommet d'Antananarivo, jusqu'ici. Il y aura, entre autres, le président de l'Afrique du Sud, celui du Zimbabwe, celui du Mozambique et la présidente de la Namibie. Selon Andry Rajoelina, son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, sera à la tête d'une délégation de « soixante personnes ». Il ajoute que la délégation mozambicaine comptera « quatre-vingts personnes ».

Le président Rajoelina déclare « qu'une délégation comptera même jusqu'à cent cinquante personnes ». Le locataire d'Iavoloha affirme ainsi que « cela démontre leur intérêt pour Madagascar. Qu'ils veulent participer à ce Sommet qui se tient dans notre pays. Nous allons leur montrer que Madagascar mérite d'accueillir cet événement ».

La plupart des hauts fonctionnaires qui ont pris part aux travaux préliminaires au Sommet du 17 août, depuis le début de la semaine, sont des habitués des événements de l'organisation régionale. Pour plusieurs, toutefois, il s'agit de leur première visite dans la Grande Île.

« C'est la première fois que je viens à Madagascar. J'avoue que je ne connais pas très bien le pays, étant donné qu'il est relativement éloigné du mien, l'Angola. Jusqu'ici, je suis agréablement surpris par l'accueil et l'organisation », indique un participant à la réunion du Comité de la gestion financière et des investissements de la SADC, hier, au CCI Ivato.