Madagascar: Meurtre à Mayotte - La diaspora malgache réclame justice

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une vive émotion a traversé la communauté malgache de Mayotte hier matin, lorsqu'une trentaine de personnes ont marché entre Dzaoudzi et l'aéroport Marcel-Henry pour saluer une dernière fois la mémoire d'Armella Florent, une compatriote de 19 ans, tuée sur la plage de Mliha Chanfi.

Escortés par la gendarmerie, les participants ont brandi des pancartes et une bannière appelant la justice pour Armella, tout en dénonçant la disparition inquiétante d'autres ressortissants malgaches sur l'île, selon « Mayotte la 1ère ». Cette marche silencieuse s'est achevée à l'aéroport, où le corps d'Armella a été embarqué pour rejoindre Madagascar, sa terre natale.

Depuis l'annonce de sa mort, la communauté s'est mobilisée pour financer le rapatriement de la dépouille vers Ambilobe, son village d'origine. Grâce à la solidarité des Mahorais et des Malgaches de Mayotte, plus de 6 000 euros ont été réunis, couvrant les frais de transport et permettant également un soutien financier à la famille endeuillée.

La veille, près de deux cents personnes s'étaient rassemblées pour exprimer leur gratitude envers les donateurs.

