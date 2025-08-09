Madagascar: Mahajanga - Le port des boutres déplacé à l'Est du quai Barriquand

Madagascar est au coeur de la mise en oeuvre du Schéma directeur national de développement des ports à l'horizon 2040. Les ports de Mahajanga seront réhabilités ou remis en état.

Dans le cadre du Schéma directeur national de développement des ports à l'horizon 2040, Mahajanga engage une réorganisation de ses infrastructures. Les embarcations légères (boutres, vedettes, « teuf-teuf », pirogues) basculent de l'ancien quai Orange vers l'Est du quai Barriquand, afin de préparer les travaux d'extension et d'aménagement.

Madagascar est en phase de mise en oeuvre du Schéma directeur national de développement des ports (SDNDP) à l'horizon 2040. À Mahajanga, les installations ouvertes au trafic international, au nombre de sept, doivent être réhabilitées et étendues. Les autres, au nombre de onze et classées d'intérêt régional, seront remises en état pour dynamiser le cabotage national. Des perturbations sont attendues durant les chantiers.

Dans cette perspective, l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) de Mahajanga a déplacé le port attribué aux boutres, vedettes, « teuf-teuf » et pirogues, auparavant situé au quai Orange. L'embarquement et le débarquement des marchandises pour ces embarcations s'effectuent désormais à l'Est du quai Barriquand, à proximité du quai des bacs à Marolaka, entre le port de Mahajanga et ce secteur.

Descente

Les consultations publiques, conduites par la direction régionale des Transports de Boeny avec le service des Affaires environnementales de l'APMF, ont débuté le 31 juillet afin de recueillir l'avis des riverains et des usagers. Après une réunion avec les autorités locales et les services concernés le 4 août, une descente a eu lieu mercredi auprès des collecteurs de poissons et des occupants des abords du quai des bacs à Marolaka.

« Ces consultations publiques permettent d'informer la population sur le Schéma directeur national de développement des ports (SDNDP). Elles servent aussi à préciser l'organisation prévue pour les occupants et la population locale aux abords du chantier. Tous les quais du port de Mahajanga seront concernés par les travaux d'aménagement. Il est donc indispensable que de nouvelles dispositions soient prises. Le déplacement du quai des boutres à l'Est du quai Barriquand est dans l'intérêt de toute la population de Mahajanga », explique le directeur de l'APMF, officier de la marine marchande, Ronsard Franck Rakotoazafiarimamy.

Parallèlement, tous les bateaux à l'ancre, immobiles et en mauvais état autour du port et des quais seront retirés. Ces mesures doivent permettre le lancement et la progression des travaux d'agrandissement conformément à la feuille de route du SDNDP.

Le plan national porte sur le développement des cinq principaux ports de Madagascar ouverts au trafic international -- Toamasina, Ehoala, Mahajanga, Toliara et Atsinanana --, avec une attention particulière à l'extension du port de Nosy Be pour l'accueil des paquebots.