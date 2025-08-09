Madagascar: La jeunesse au coeur de l'action pour les ODD

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Du 11 au 14 août, Madagascar mettra à l'honneur sa jeunesse à travers la célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2025, placée sous le thème « Actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà » (« Local Youth Actions for the SDGs and Beyond »). Cet événement invite les jeunes à devenir des acteurs clés du développement durable dans tout le pays.

Le programme, riche et varié, se déroulera principalement au Palais des Sports Mahamasina ainsi que dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale.

La cérémonie d'ouverture officielle aura lieu mardi prochain au Grand Palais, après une matinée dédiée à une simulation parlementaire et à un panel de haut niveau. Cette première journée réunira jeunes leaders, représentants gouvernementaux et acteurs de la société civile pour lancer les festivités et les débats.

Selon une source du ministère de la Jeunesse et des Sports, « l'objectif est d'encourager l'engagement des jeunes dans la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) au niveau local, et de valoriser leurs initiatives et réalisations ». La cérémonie de clôture, prévue le 14 août, mettra en lumière des projets remarquables portés par la jeunesse, tout en offrant une occasion de réseautage propice à la création de synergies et à la pérennisation des actions engagées.

Plus qu'un simple événement commémoratif, cette édition 2025 constitue une véritable plateforme d'échange, d'apprentissage et de reconnaissance, positionnant la jeunesse malgache comme une force motrice du changement. Placée sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Moustapha Marson, cette initiative souligne l'importance d'offrir aux jeunes les outils et l'opportunité d'agir pour leur communauté et leur nation.

