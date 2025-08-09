Madagascar: Fier Mada 2025 - L'accès au foncier reste un frein pour les producteurs

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

À l'occasion de la 26e édition du Fier Mada, les producteurs venus de tout Madagascar présentent leurs savoir-faire. Mais beaucoup pointent la difficulté d'accès à la terre.

La 26e édition du Fier Mada s'est ouverte le 6 août au stade Makis, à Andohatapenaka. L'événement, qui se tient jusqu'au 10 août, entend promouvoir les produits locaux et rapprocher producteurs, consommateurs et acheteurs professionnels.

Les stands exposent une large palette de produits -- fruits, fleurs, épices, élevage, denrées transformées et artisanat -- et attirent chaque année un public nombreux, malgache comme étranger.

Au-delà de cette affluence, les participants pointent un obstacle récurrent : l'accès limité aux terres agricoles, qui freine l'augmentation des volumes et la structuration des filières.

La gérante de Gae et Gabi, entreprise spécialisée dans le rhum raffiné, témoigne : « On produit de l'alcool à base d'éthanol, de fruits comme l'ananas ou le litchi, et d'épices comme la vanille ou le poivre. On cultive en bio, mais on n'a pas assez de terrain. » L'entreprise indique cultiver environ 30 hectares de canne à sucre à Anjiro et entre 5 et 10 hectares à Beforona. « Ce n'est pas suffisant pour notre production annuelle. On est obligé d'acheter à d'autres producteurs, mais il faut s'assurer qu'ils respectent les normes bio. »

Insécurité foncière

Au manque de foncier s'ajoute, pour certains, l'insécurité des parcelles. Holy, productrice d'huiles essentielles dans la région d'Alaotra-Mangoro, décrit des occupations illicites et des pratiques préjudiciables à proximité des champs : « Il y a des gens qui s'installent illégalement sur nos terrains.

Certains brûlent les champs, d'autres utilisent des pesticides à proximité, ce qui abîme la qualité du sol. » Elle évoque également des réquisitions publiques décidées sans concertation : « L'État prend une partie pour construire des écoles ou des centres de santé. Cela réduit nos surfaces cultivables, et on ne peut plus développer nos activités. »

Dans ce contexte, plusieurs producteurs sollicitent un appui des autorités pour sécuriser et fluidifier l'accès au foncier : « On espère que l'accès au foncier sera facilité pour les projets agricoles. Il faut des règles plus simples et plus transparentes », ajoute Holy.

Si le Fier Mada demeure un rendez-vous majeur de valorisation du monde rural, les contraintes foncières continuent de peser sur le développement d'un secteur central pour l'économie nationale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.