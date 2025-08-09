Madagascar: Tana Street Food Festival - Les food lovers envahissent le Stade Barea

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Le Stade Barea Mahamasina s'est transformé en tremplin de la gastronomie depuis hier, avec le lancement de la toute première édition du Tana Street Food Festival, organisé par Winner Corporate.

Dès l'ouverture, les food lovers ont afflué en nombre, profitant d'une ambiance conviviale et gourmande. Sur place, plus de soixante stands proposent des dégustations gratuites mettant en valeur les spécialités de la street food tananarivienne. Burger, mofo anana, sambos, frites et autres douceurs typiques attirent aussi bien les curieux que les familles.

« On est en pleine vacances. Un tel événement me donne des idées pour préparer des goûters pour mes enfants à la maison», confie Honorine Fetrasoa, venue avec ses deux enfants. Un atelier culinaire a d'ailleurs été spécialement pensé pour initier les parents à des recettes simples et créatives.

Pour rythmer l'événement, des prestations artistiques étaient également au programme hier, avec JS Twins, Mad Max, ainsi qu'un spectacle de cirque et de Vako-drazana qui ont animé la scène hier. Ce jour, place à Agrad & Skaiz et au magicien-ventriloque Hery Artist, avant de clôturer en beauté demain avec le groupe Zay.

