Afrique Australe: SADC - Madagascar pilote le Comité des finances

Dans le cadre des préparatifs du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, prévu les 17 et 18 août à Antananarivo, Madagascar assume désormais un rôle central dans la coordination régionale. Le pays prend les rênes du Comité de la gestion financière et des investissements de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

La réunion du comité s'est tenue ce jeudi dans la capitale malgache, sous la présidence d'Andry Ramanampanoharana, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Ce comité est un organe clé de la SADC. Il coordonne et supervise les actions dans les domaines des finances et des investissements entre les pays membres. Son rôle est essentiel pour faire avancer l'intégration économique de la région.

Parmi ses missions principales figurent le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie régionale de développement (RISDP 2020-2030), la proposition de recommandations stratégiques au Conseil des ministres, ainsi que la coordination des programmes communs dans le secteur financier.

À travers cette responsabilité, Madagascar s'impose comme un acteur engagé pour une intégration économique durable et équilibrée dans la région.

Rôle actif

Cette réunion entre dans le cadre des rencontres préparatoires au sommet de la SADC, qui réunira les chefs d'État autour du thème : « Industrialisation, transformation agricole et transition énergétique pour une SADC résiliente ».

Dans ce même contexte, Madagascar a également pris la présidence du Comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC, depuis le 6 août. Cette fonction est désormais assurée par Éric Ratsimbazafy, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, succédant au Zimbabwéen Albert Chimbindi.

Ce comité élabore et valide l'agenda du Conseil des ministres, et prépare les documents pour le sommet des chefs d'État. Madagascar jouera ainsi un rôle actif dans les discussions régionales sur l'industrialisation, la coopération économique et la sécurité énergétique.

En cumulant ces deux rôles, Madagascar renforce sa présence diplomatique et son influence stratégique. Une occasion de montrer sa capacité à porter les priorités régionales, à encourager les investissements et à soutenir une croissance commune pour l'ensemble des pays membres.