Madagascar: Téléphérique - Le transport de passagers fixé à quatre heures par jour

La ligne téléphérique reliant Anosy à Ambatobe sera accessible au grand public dès le 16 août, mais uniquement de manière partielle. Cette phase d'adaptation, confirmée mercredi par le Conseil des ministres, a pour objectif de permettre aux usagers de se familiariser avec ce nouveau moyen de transport urbain, a précisé Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat, dans une vidéo officielle, publiée hier.

Le service fonctionnera dans un premier temps selon des horaires restreints, c'est-à-dire de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi. Durant cette période d'environ deux mois, un groupe électrogène alimentera la ligne, afin de tester son fonctionnement et d'habituer les usagers.

Les cabines ne seront donc ouvertes aux passagers que deux fois par jour, pour deux heures à chaque fois. L'exploitation à temps plein débutera après cette phase d'entraînement.

Les tarifs définitifs et les horaires complets n'ont pas encore été communiqués. « Les détails opérationnels seront dévoilés progressivement », a indiqué le ministère.

Nombreux atouts

Par ailleurs, une société d'État sera mise en place pour gérer l'exploitation de la ligne. Le recrutement et la formation du personnel sont en cours. En parallèle, des travaux de raccordement au réseau électrique, réalisés avec la Jirama, se poursuivent.

Une phase de test est prévue le 15 août, réservée aux autorités et à des invités triés sur le volet. Elle portera principalement sur les tronçons reliant La City Ivandry à Ambatobe, ainsi que La City à la gare de Soarano, selon les précisions du secrétaire d'État.

Ce moyen de transport par câble présente de nombreux atouts en matière de mobilité urbaine et de transport collectif. Il permettra de réduire les embouteillages. Par exemple, la ligne Orange permettra d'effectuer le trajet de 2,60 km entre Anosy et Soarano en seulement 10 minutes.