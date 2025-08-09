Madagascar: Environnement - Menabe Antimena touché par les feux

Un incendie s'est déclaré le lundi 4 août dans la zone protégée de Menabe Antimena. Il a touché particulièrement la partie Est du site, notamment les localités d'Anketrevo, Mandroatse, Tsaraotana et Kibo, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier. Il a fallu plusieurs jours pour maîtriser les feux.

L'intervention a été rendue difficile en raison de l'absence de voies d'accès praticables et de l'éloignement des points d'eau, selon la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable. Le feu a pu être maîtrisé dans la journée du jeudi 7 août, grâce à la mobilisation conjointe des communautés locales, des services de l'État et des partenaires présents dans la région.

La célèbre Allée des Baobabs, également située en zone protégée, n'a heureusement pas été touchée.

Les autorités appellent à la vigilance durant cette période de sécheresse et rappellent que toute utilisation du feu doit être strictement encadrée. En cas d'incendie de forêt ou de brousse, la population est invitée à appeler immédiatement le 955, numéro vert dédié. Selon les prévisions, le risque de feu est élevé à l'Ouest de Madagascar, ce jour, et très élevé pour des communes rurales de la région Atsimo-Andrefana et Melaky.