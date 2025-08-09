Madagascar: Environnement - Menabe Antimena touché par les feux

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Un incendie s'est déclaré le lundi 4 août dans la zone protégée de Menabe Antimena. Il a touché particulièrement la partie Est du site, notamment les localités d'Anketrevo, Mandroatse, Tsaraotana et Kibo, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier. Il a fallu plusieurs jours pour maîtriser les feux.

L'intervention a été rendue difficile en raison de l'absence de voies d'accès praticables et de l'éloignement des points d'eau, selon la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable. Le feu a pu être maîtrisé dans la journée du jeudi 7 août, grâce à la mobilisation conjointe des communautés locales, des services de l'État et des partenaires présents dans la région.

La célèbre Allée des Baobabs, également située en zone protégée, n'a heureusement pas été touchée.

Les autorités appellent à la vigilance durant cette période de sécheresse et rappellent que toute utilisation du feu doit être strictement encadrée. En cas d'incendie de forêt ou de brousse, la population est invitée à appeler immédiatement le 955, numéro vert dédié. Selon les prévisions, le risque de feu est élevé à l'Ouest de Madagascar, ce jour, et très élevé pour des communes rurales de la région Atsimo-Andrefana et Melaky.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.