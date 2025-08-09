Afrique Australe: CJSOI 2025/Basketball U17 garçons - Madagascar décroche l'or

Madagascar a vécu un nouvel instant de gloire sportive aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) 2025. Les jeunes basketteurs malgaches, surnommés les Ankoay, ont brillamment remporté la finale masculine face à La Réunion, sur le score sans appel de 92-56, offrant au pays une médaille d'or acquise avec maîtrise et panache.

Dès le coup d'envoi, les Ankoay ont imposé leur rythme. L'appui des supporters malgaches, notamment des résidents et de la délégation aux Seychelles, a pesé lourd dans la victoire. Plus incisifs dans les transitions, les Ankoay bouclent le premier quart-temps avec un léger avantage de 16-14. La Réunion a recollé rapidement au début de la deuxième période (16-16 puis 18-18) s'appuyant sur sa domination dans le jeu aérien grâce à sa supériorité physique. Mais la vivacité et l'explosivité des Malgaches ont fait la différence.

Sous l'impulsion d'un jeu collectif bien huilé, Madagascar reprend la main à 25-20, puis 27-20 et 30-23 à la 8e minute, et vire à la pause avec un solide avantage de 37-25.

De retour des vestiaires, les Ankoay ont accéléré encore. Après cinq minutes de jeu, le tableau a affiché 44-31. Les tirs longue distance pleuvaient côté Ankoay 47-31, puis 52-34 à trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Les Réunionnais ont peiné à contenir cette vague offensive, qui a combiné démonstration, maîtrise, spectacle et rapidité.

Génération ambitieuse

Madagascar a creusé un écart irrémédiable en clôturant la période sur un score de 63-39.

Le MVP de la rencontre, A'Ranty Rasetriarivony, en pleine maîtrise du tir à 3 points, a apporté sérénité et confiance au clan malgache.

Dans l'ultime quart-temps, les Ankoay ont géré tout en restant spectaculaires. Les enchaînements rapides et la précision au tir leur ont permis d'atteindre 72-47, puis 82-52 à trois minutes du terme. Le public a alors assisté à un festival offensif, ponctué par un dernier panier qui a scellé le score final à 92-56.

En s'imposant avec autant d'autorité, les jeunes Ankoay confirment leur statut de nouvelle force montante du basketball dans la région. Plus qu'une simple victoire, c'est un message fort envoyé à leurs adversaires : Madagascar compte désormais sur une génération ambitieuse, Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération Malgache de Basketball, a félicité la victoire : « C'est la victoire d'une collectivité exemplaire. L'objectif a été atteint et nous sommes satisfaits du bon parcours de nos jeunes Ankoay, qui n'ont connu aucune défaite durant le tournoi. Bravo et merci. Ces jeunes sont l'avenir du basketball malgache. »